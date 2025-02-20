Напавшие на росгвардейцев в Уфе арестованы до 16 апреля

Иностранцам, избившим охранника ночного клуба на улиуе Мустая Карима в Уфе, а затем оказавшим сопротивление сотрудникам Росгвардии, избраны меры пресечения, сообщила пресс-службе СКР по Башкирии. По решению суда они арестованы до 16 апреля.

Один из задержанных обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Другой — в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», преступление было совершено 15 февраля после того, как нескольких человек не пустили в ночной клуб, расположенный в «Арт-квадрате».

Информационный центр СКР сообщал, что задержанные — граждане Таджикистана. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под свой контроль.

Олег Вахитов