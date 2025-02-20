Бастрыкин взял на контроль расследование драки возле ночного клуба с Росгвардией

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о противоправных действиях мигрантов в ночном клубе Уфы, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 15 февраля в Уфе они напали на охранника клуба, который отказал им во входе. Прибывшим росгвардейцам было оказано сопротивление.

Управлением СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Архангельскому предоставить информацию о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом СКР.

Олег Вахитов