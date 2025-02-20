Две мумии нашли в квартире во Всеволожске после жалоб жильцов на потоп

Мумифицированные тела 55-летнего мужчины и 73-летней женщины нашли в квартире дома на Московской улице во Всеволожске, сообщает СУ СК по Ленобласти 20 февраля. По данным судмедэкспертизы, признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти — не менее полугода.

По данным издания 78.ru, в полицию обратился председатель управляющей компании, который рассказал, что жильцы пожаловались на прорванную трубу отопления. На звонки мужчина и женщина не отвечали, попасть в квартиру оказалось невозможно. В итоге пришлось вскрывать дверь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мигрант убил соотечественницу и выбросил в овраг у деревни Романовка в Гатчинском районе Ленобласти. После трагедии злоумышленник вернулся на родину.

Андрей Маркелов