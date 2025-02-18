Мигрант убил соотечественницу и выбросил в овраг у деревни Романовка

После обращения мужчины 4 февраля о пропаже сестры правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК по Ленобласти.

В ходе слаженной работы полиции и следователей выяснилось, что причастный к пропаже женщины выехал к себе на родину. Местные правоохранители задержали подозреваемого, который признался, что 2 февраля убил свою знакомую и спрятал тело.

Труп со следами насильственной смерти нашли в овраге у дороге, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района Ленобласти. Теперь специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы, в том числе медицинская.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала 6 февраля 41-летнего жителя Приморского района Петербурга, подозреваемого в убийстве двухлетней давности. Злоумышленник расправился со своей 49-летней знакомой и вместе с матерью спрятал ее тело в лесу под Токсово.

Андрей Маркелов