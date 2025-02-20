Sky News: Британия организует саммит по Украине после встречи с Трампом

Великобритания намерена провести саммит с участием стран Европы для обсуждения ситуации на Украине, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. Встречу могут организовать вскоре после возвращения британского премьера Кира Стармера из Вашингтона, куда он направится на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Детали предстоящего саммита собеседники Sky News не уточнили. На текущей неделе прошло уже два саммита лидеров европейских стран, организованных в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди прочего обсуждалась и возможная отправка на Украину миротворческого контингента после прекращения огня, однако единой позиции по этому вопросу европейские страны не выработали.

На следующей неделе Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, уже несколько месяцев обсуждающие участие Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, прибудут в Вашингтон. Как писала The Daily Telegraph со ссылкой на источники, британский премьер представит Дональду Трампу план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих для «технического мониторинга».

О саммитах Европы во Франции — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».

Лусине Баласян