Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал проект по созданию археологического музея под открытым небом районе деревни Палкино, на Каменных палатках. Об этом мэр сообщили на заседании Совета неравнодушных.

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Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев представил эскиз-макет музея «Истоки Исети». По его словам, это будет первый подобный музей в Свердловской области. Планируется реконструировать палеодеревню с зонами ткачества, плетения, гончарной мастерской и выделки шкур.

На территории парка будут воссозданы бытовые условия иткульских металлургов, живших здесь более двух тысяч лет назад. Специалисты музея уже подготовили серию видеоэкскурсий, включая «Остров посередине леса», «Завод-крепость эпохи Геродота» и «Алтарь возрастом 5 тысяч лет».

Глава города Алексей Орлов отметил хорошую проработку проекта и поддержал предложение Игоря Пушкарева о создании рабочей группы для его реализации.