В Екатеринбурге создадут археологический музей под открытым небом

В Екатеринбурге планируется создать археологический музей под открытым небом «Истоки Исети» на острове «Каменные палатки» (поселок Палкино). Однако жители уже смогут посетить виртуальную версию музея, сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.

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Музей под открытым небом позволит горожанам и туристам изучить историю Урала, поскольку остров расположен в непосредственной близости от Екатеринбурга. По словам директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, на территории Свердловской области найдено множество археологических артефактов, датируемых более чем 11 тыс. лет.

«Только екатеринбургские экспедиции ежегодно находят по 50 тыс. артефактов, а значит, для их хранения в городе требуется специальное место»,— сообщил господин Пушкарев на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия.

Сейчас в виртуальном музее посетители могут ознакомиться с лонгридами, фотографиями находок, видео экскурсиями и тем, как будет выглядеть археопарк в будущем. В будущем на территории музея под открытым небом планируется построить палеодеревню с тремя типами домов, гончарную мастерскую, зону выделки шкур, ткачества, охоты и рыболовства. Кроме того, для удобства гостей будут обустроены парковка, мини-гостиница и зоны отдыха.

«Этот проект может быть реализован не только как екатеринбургский, но и как агломерационный, важный сразу для нескольких муниципалитетов»,— отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Полина Щуцкая