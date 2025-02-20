Вертолет санавиации совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя

Вертолет санавиации совершил вынужденную посадку в Ставрополе из-за технических неполадок с несущим винтом. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области, Коммерсантъ Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области, Коммерсантъ

Неполадки из-за частично потерянной управляемости возникли у вертолета санавиации во время полета. На борту воздушного судна «Ансат» не было пациентов. Вертолет перевозил только экипаж и врачей в составе четырех человек.

В аэропорту Ставрополя для аварийной посадки вертолета санитарной авиации выделили отдельную полосу. Перед посадкой экипаж вертолета принял решение выработать топливо.

Как сообщил Telegram-канал «112», медицинский вертолет, терпевший крушение, удалось посадить на снег. Предварительно никто не пострадал.

«Ансат» санавиации с неполадками винта выжег топливо и сел на снежную поверхность. Пилотам удалось сделать все максимально аккуратно»,— написали спасатели.

Об аварийной посадке вертолета санавиации доложили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.

«К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Они немедленно начали работать с находившимися в вертолете. Все живы. По оперативной информации, видимых повреждений ни у кого нет. Вся необходимая медпомощь будет оказана»,— уточнил господин Владимиров в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Ставрополья, на месте аварийной посадки вертолета работают экстренные службы. Причины и обстоятельства происшествия установливаются.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что на Ставрополье ожидаются аномальные морозы до –22°C. Гидрометцентр России сообщил о штормовом предупреждении в Ставропольском крае.

Алена Воробьева