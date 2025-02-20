Назначено заседание по иску к бывшему председателю Краснодарского краевого суда

Красногорский городской суд Московской области назначил на 6 марта предварительное заседание по исковому заявлению Генеральной прокуратуры (ГП) РФ об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, его родственников и других лиц, сообщил «Ъ» один из участников процесса. В иске идет речь об активах стоимостью около 7 млрд руб.

Суд в Красногорске провел в закрытом режиме уже два предварительных слушания по иску ГП, подробности заседаний участники процесса не разглашают. В ходе одного из заседаний в процесс в качестве третьего лица вошла жительница Сочи Лиана Сырцова, которая вместе с родственниками владеет несколькими знаковыми объектами в Сочи, в том числе частью торговой галереи «Мелодия» в центре города-курорта. Госпожа Сырцова также является совладелицей ООО «Бар "Рубин"», ее компаньоном по бизнесу выступает сын гражданской жены Александра Чернова Виталий Новиков.

Как ранее сообщал «Ъ», Генпрокуратура привлекает Виталия Новикова и его мать Светлану Новикову в качестве ответчиков по делу об изъятии активов бывшего председателя крайсуда. Госпожа Сырцова изъявила желание участвовать в процессе, так как обращение взыскания на активы Виталия Новикова затрагивает ее интересы.

По мнению ГП РФ, имущество Александра Чернова и его родственников было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Надзорное ведомство полагает, что Александр Чернов, работая в должности председателя крайсуда, в обход запретов на предпринимательскую деятельность фактически контролировал деятельность сельхозпредприятия «СХП "Дмитриевское"», в число учредителей которого входила его гражданская жена Светлана Новикова.

Анна Перова, Краснодар