Жителя Новороссийска оштрафовали за уклонение от армии

Приморский районный суд Новороссийска признал местного жителя виновным в уклонении от службы в армии. Согласно приговору, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», призывник, получивший категорию годности «Б» и не имеющий права на отсрочку, не явился по повесткам военкомата в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подсудимый уклонился от прохождения военной службы, чем нарушил порядок комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и причинил ущерб обороноспособности страны»,— говорится в тексте приговора.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 328 УК РФ. В ходе заседания он признал вину и согласился с предъявленным обвинением. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 50 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков