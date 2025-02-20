Суд оштрафовал новороссийца на 50 тысяч рублей за уклонение от армии

Приморский районный суд Новороссийска признал местного жителя виновным в уклонении от военной службы. Как сказано в приговоре, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», призывник, получивший категорию годности «Б» и не имеющий оснований для отсрочки, проигнорировал повестки военкомата в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Подсудимый уклонился от призыва на военную службу, чем нарушил порядок комплектования Вооруженных сил Российской Федерации, причинив вред обороноспособности страны»,— сказано в приговоре.

Действия подсудимого квалифицированы по части 1 статьи 328 УК РФ. В судебном заседании он признал вину и согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что военнослужащий Черноморского флота России получил год и три месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат (РГД-5) в море.

Наталья Решетняк