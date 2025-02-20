ФНС: реструктуризация долга начала замещать банкротство

Несмотря на рост числа банкротств во все мире, количество процедур в России продолжает снижаться, рассказал начальник управления обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы (ФНС) Вадим Солдатенков на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». По его словам, прежде всего это связано с возможностью реструктуризации долга, а также с внедрением новых практик по налоговому администрированию.

В 2022 году ФНС создала сервис «Площадка реструктуризации долга», цель которого оказать содействие в согласительных процедурах между должниками и кредиторами, направленных на предотвращение банкротства. За два года работы площадки компаниям в предбанкротном состоянии через индивидуальные рассрочки и мировые соглашения реструктурировано более 320 млрд руб. долга.

Господин Солдатенков также обозначил еще один тренд на рынке банкротства — увеличение сроков процедуры. С 2019 года средняя длительность банкротства юридических лиц увеличилась в 1,5 раза и сейчас составляет почти четыре года. При этом удельный вес процедур, которые носят реабилитационный характер, крайне маленький.

В июне замглавы ФНС Константин Чекмышев заявлял, что в 2023 году число разорившихся бизнесов сократилось на 18%. Коэффициент, показывающий отношение суммы налоговой задолженности к общей сумме поступлений, на 1 мая составил в России всего 5,6% — против 6,6% к концу 2020 года. Как пояснил замглавы ФНС, примерно 0,3% снижения произошло благодаря внедрению Единого налогового счета. В результате число компаний с задолженностями сократилось на 1,1 млн, а количество мер взыскания — в 2,3 раза.