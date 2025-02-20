Парламент Коми утвердил главой правительства бывшего вице-премьера ЕАО

Госсовет (парламент) Республики Коми сегодня, 20 февраля, утвердил бывшего вице-губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрия Братыненко на посту председателя правительства республики. Господин Братыненко исполнял обязанности премьера Коми с 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Братыненко

Фото: rkomi.ru Дмитрий Братыненко

Фото: rkomi.ru

Представляя депутатам на согласование кандидатуру нового главы правительства, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн охарактеризовал его так: «Профессионален, системен, имеет огромный управленческий опыт, прошу поддержать». Сам господин Братыненко, в свою очередь, выразил надежду на конструктивную работу вместе с законодателями и призвал своих заместителей и министров «развивать республику, промышленность, производство всех отраслей».

Дмитрий Братыненко родился в 1971 году в Самаре, занимался бизнесом, а с 2005 по 2018 год работал на различных руководящих должностях в администрациях Самарской, Воронежской и Сахалинской областей, а также Приморского края. В декабре 2019-го он был назначен первым заместителем председателя правительства ЕАО, которую тогда возглавлял Ростислав Гольдштейн.

Как ранее сообщал «Ъ», господин Гольдштейн, назначенный временно исполняющим обязанности главы Коми 5 ноября 2024 года, отказался от совмещения губернаторского и премьерского постов, которое практиковалось при его предшественнике Владимире Уйбе, возглавлявшем республику с 2020 по 2024 год. Должность главы правительства была официально учреждена в январе 2025 года.

Божена Иванова