Петербуржцев предупредили об ограничении работы Петропавловки из-за салюта 23 февраля

В Петербурге в День защитника Отечества (23 февраля) прогремит салют. Для его подготовки Петропавловская крепость и территория Заячьего острова будут закрыты для посещения в 18:00, сообщили в пресс-службе музея истории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

При этом как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, сам салют начнется в 21:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что посещение Эрмитажа в День защитника Отечества сделают бесплатным.

Дарья Астанина