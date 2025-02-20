Дело о «мертвых душах» в академии ВКС направили в суд

Главное военное следственное управление СКР направило уголовное дело в отношении бывшего профессора Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Кирилла Цветкова и его коллег для рассмотрения в 224-й гарнизонный военный суд. Фигуранты обвиняются в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ведомстве заявили, что следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину подсудимых.

Как установило следствие, академия заключила с рядом предприятий контракты в рамках гособоронзаказа в период с 2021 по 2023 год. Общая сумма контрактов составила более 300 млн руб. При их исполнении господин Цветков вместе с сообщниками фиктивно устроили свыше 150 человек на работу в академию. Выделенные из бюджета зарплаты на этих людей фигуранты похитили.

В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены обыски и выемки и осмотрена документация. Суд также наложил арест на автомобили, деньги и объекты недвижимости обвиняемых на общую сумму более 30 млн руб.

Уголовное дело против сотрудников академии возбудили 6 декабря 2023 года, через два дня подозреваемых задержали. «Ъ» писал, что вместе с господином Цветковым фигурантами проходят преподаватель кафедры сетей и систем связи космических комплексов Артемий Павлов, а также руководитель кафедры космической радионавигации Андрей Назаров и его заместитель Владимир Авдеев. 4 февраля 2025 года СКР сообщил о завершении расследования по делу. Часть фигурантов признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «К научным разработкам привлекли мертвые души».

Никита Черненко