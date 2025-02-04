СКР завершил расследование дела о «мертвых душах» в академии ВКС

Военные следственные органы СКР завершили расследование уголовного дела в отношении экс-профессора Военно-космической академии (ВКА) им. А. Ф. Можайского Кирилла Цветкова и его коллег. Они обвиняются в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.

Следствие установило, что с 2021 по 2023 год при выполнении гособоронзаказа ВКА заключила контракты с другими предприятиями на общую сумму более 300 млн руб. За это время Кирилл Цветков, возглавлявший тогда кафедру сетей и систем связи космических комплексов ВКА, и другие работники фиктивно трудоустроили более 150 человек и похитили средства, выделенные из бюджета на их зарплаты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. За мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере фигурантам грозит срок до десяти лет и штраф до миллиона руб. В рамках расследования на имущество обвиняемых наложили арест — на сумму более 30 млн руб. «Ъ» узнал, что помимо Кирилла Цветкова были задержаны еще три сотрудника академии. Все они признали свою причастность к хищениям.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «ОКР "Мертвые души"».