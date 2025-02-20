Лавров анонсировал визит главы МИД КНР в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на полях министерской встречи G20 в ЮАР договорился о визите в Москву главы МИД КНР Ван И. По словам господина Лаврова, Пекин и Москва будут работать в стратегической связке в Совбезе ООН, БРИКС, АСЕАН, G20 для стабилизации международной обстановки.

«Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент Путин и председатель Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов»,— сказал Сергей Лавров в начале встречи с Ван И в Йоханнесбурге.

«Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации»,— отметил российский министр. Сергей Лавров подчеркнул, что отношения КНР и России «стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации».

10 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин ведут подготовку совместных визитов председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. В предыдущий раз Си Цзиньпин посещал Москву в 2023 году.

Лусине Баласян