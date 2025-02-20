Российские военнослужащие отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские войска в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский и Суджа.

За сутки ВСУ лишились на курском направлении свыше 160 человек, а также — десяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти артиллерийских орудий, четырех минометов, трех пунктов управления БПЛА, двух танков, двух боевых машин пехоты.

В общий состав потерь Украины в Курской области вошли более 62 200 военнослужащих, 2 096 автомобилей, 1 947 боевых бронированных машин, 461 артиллерийское орудие, 373 танка, 279 боевых машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 111 станций РЭБ, 49 пусковых установок РСЗО, 49 единиц инженерной и другой техники, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, девять транспортно-заряжающих машин, семь РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Накануне оборонное ведомство раскрыло подробности освобождения села Свердликово в Суджанском районе Курской области. Оказалось, что, отбрасывая формирования ВСУ, тульские десантники заняли дорогу Суджа — Рыльск.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова