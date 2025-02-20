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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

08:53. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ожидается решение правительства РФ о выделении дополнительных средств для поддержки предприятий, пострадавших от атак ВСУ.

07:02. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 февраля

19:09. Ракетная опасность в Курской области…

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