Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 февраля

08:53. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ожидается решение правительства РФ о выделении дополнительных средств для поддержки предприятий, пострадавших от атак ВСУ.

07:02. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области.