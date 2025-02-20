Российские военные отслеживают ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Вопрос о ходе СВО лучше адресовать в Минобороны. Так господин Песков ответил на просьбу прокомментировать публикации о подготовке ВСУ к масштабной атаке Брянской области.

«Наши военные продолжают СВО. Они отслеживают ситуацию на всех фронтах. Здесь вопрос по деталям в ходе СВО, лучше адресовать вопрос Министерству обороны»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Накануне военный корреспондент Семен Пегов заявил, что по его информации, существует вероятность прорыва ВСУ в Брянскую область.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны заявило, что российские войска освободили в регионе 801 кв. км — 63,2% от территорий, находившихся под контролем ВСУ. 17 февраля министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово в Курской области.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».