СКР не стал возбуждать дело об убийстве Михаила Лермонтова

Следственный комитет России опроверг информацию о расследовании гибели Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с такой просьбой к СКР ранее обратился депутат Госдумы России Николай Бурляев, избранный в ГД РФ от Ярославской области. По мнению господина Бурляева, первоначальное следствие в 1841 году было недобросовестным.

Сегодня депутат сообщил «РИА Новости», что «был отклик со стороны Следственного комитета…началась предметная совместная подготовка к расследованию». Однако позже в СКР опровергли данную информацию, сообщив, что она не соответствует действительности.