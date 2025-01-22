Ярославский депутат требует заново расследовать убийство Лермонтова

Депутат Госдумы России Николай Бурляев, избранный в ГД РФ от Ярославской области, обратился к Следственному комитету России с просьбой пересмотреть дело об убийстве Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бурляев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Бурляев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению господина Бурляева, первоначальное следствие в 1841 году было недобросовестным. В своем письме депутат указал на необычную траекторию пули, которая попала в тело поэта под углом почти 40 градусов снизу вверх. Он также отметил, что жалобы на результаты следствия поступали от лермонтоведов, криминалистов, баллистиков и медиков.

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием технологий Следственного комитета России»,— написал Бурляев в обращении, опубликованном РИА Новости.

Михаил Лермонтов был убит 27 июля 1841 года на дуэли с Николаем Мартыновым у подножия горы Машук. Поэт похоронен на старом пятигорском кладбище.

Актер, режиссер и сценарист Николай Бурляев избран в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия — За Правду» от Владимирской, Ивановской, Ярославской, Астраханской областей и республики Калмыкия. В 1986 году он снял фильм «Лермонтов», в котором сыграл главную роль.