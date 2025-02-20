Курорт «Эльбрус» открыли после перерыва из-за лавинной опасности

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыли для туристов после двухдневных ограничений из-за опасности схода лавин. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Согласно информации сотрудников курорта, канатные дороги для посетителей были открыты после противолавинного воздействия. При этом автодорога от выезда из Терскола в сторону Поляны Азау перекрыта, а нахождение туристов на экотропе «Азау – Чегет – поляна Нарзанов» категорически запрещено.

Сегодня утром 20 февраля на курорте открыты канатные дороги Азау – Кругозор (2350м – 3000м), Кругозор – Мир (3000м – 3500м), Мир – Гарабаши (3500м – 3847м). Для любителей горнолыжного спорта работают три трассы и учебный склон «Саби Парк». Гостей просят одеваться теплее.

Курорт «Эльбрус» был закрыт для посещений 18 и 19 февраля 2025 года. Ранее «Ъ-Кавказ» писал о гибели туристической группы из трех человек из-за снежной лавины в горах Карачаево-Черкесии. Лавинная опасность в горной местности сохраняется.

Алена Воробьева