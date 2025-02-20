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Прокурор Татарстана Суяргулов войдет в комиссию по своду законов республики

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов войдет в состав республиканской комиссии по изданию свода законов. Об этом стало известно на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В комиссию также включен председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Из состава комиссии выведены бывший прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который сейчас занимает должность прокурора Республики Марий Эл, а также глава комитета Госсовета Татарстана по законности Шакир Ягудин, который в июне 2024 сообщил, что «выдвигается в пенсионеры».

Анар Зейналов

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