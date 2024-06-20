Глава комитета Госсовета Татарстана по законности уходит на пенсию

Председатель комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Шакир Ягудин («Единая Россия») не будет выдвигаться в новый созыв республиканского парламента. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Многие встречают и говорят: "А что не идешь? А куда идешь?" Я отвечаю: "Я иду, выдвигаюсь в пенсионеры"»,— сказал господин Ягудин. Он подчеркнул, что проработал в Госсовете «достаточно», в этом году Шакиру Ягудину исполнилось 77 лет.

«Я, наверное, единственный, кто отказывается добровольно»,— пошутил уже после окончания пресс-конференции депутат.

Шакир Ягудин в 1990-х годах работал в аппарате республиканского парламента. С 1995 по 2009 год возглавлял правовое управление Госсовета. Комитетом по законности он руководил последние три созыва — около 15 лет.

Новые выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. В предварительный список кандидатов «Единой России» включен заместитель председателя комитета по законности Александр Чубаров.

Кирилл Антонов «Ъ-Казань»

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