Песков назвал очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — «абсолютно очевидная тенденция». По словам представителя Кремля, высказывания украинского лидера и других политических деятелей страны в адрес глав других государств «совершенно непозволительные». Так господин Песков прокомментировал разногласия в отношениях Киева и Вашинтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «То, что рейтинг у Зеленского падает, — это абсолютно очевидная тенденция, и вряд ли с этим можно спорить. По цифрам мы не хотели бы влезать в какие-то дискуссии»,— отметил пресс-секретарь российского лидера.

Президент США Дональд Трамп накануне выступил за проведение выборов на Украине и заявил, что рейтинг Владимира Зеленского «на уровне 4% одобрения». Позднее американский президент назвал господина Зеленского диктатором и призвал его «поторопиться», иначе у него не останется страны. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Изберись сам».

Лусине Баласян