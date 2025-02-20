В Сеуле начался суд над президентом Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сегодня, 20 февраля, прибыл в Центральный окружной суд Сеула, чтобы принять участие в предварительном слушании по заведенному против него уголовному делу об организации мятежа, сообщает Reuters. Дело связано с решением президента ввести в стране военное положение.

Заседание включало опрос свидетелей, представление доказательств и другие приготовления к уголовному процессу. Кроме того, адвокаты президента запросили суд отменить ордер об аресте президента и освободить его из-под стражи. Решение по этому поводу ожидается уже сегодня. Рассмотрение же самого дела продолжится 24 марта.

После участия в предварительном слушании по уголовному делу Юн Сок Ёля доставили в конституционный суд для участия в процессе по вынесенному ему импичменту. Суду предстоит решить, стоит ли официально отстранять лидера страны или восстановить его в должности. Парламент проголосовал за отстранение его от должности в конце декабря 2024 года — также из-за введения военного положения.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено через шесть часов. Управление антикоррупционных расследований страны выдало ордер на арест главы государства, его задержали 15 января. Он стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого подвергли аресту.

Подробнее в материале «Беспорядочная реакция».

Кирилл Сарханянц