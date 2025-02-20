Пента-трик от Даниила Сероуха

Хоккейный клуб «Сочи» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3 в матче 56 тура КХЛ. Все шайбы за «Сочи» забросил нападающий Даниил Сероух. До этого матча пента-трик в КХЛ был зафиксирован единственный раз в 2008 году.

Фото: ХК «Сочи»

Несмотря на последнее место в Западной конференции КХЛ, «леопарды» вполне удачно играют против московских команд. Три раза обыграли ЦСКА, по одному разу «Динамо» и «Спартак». Не стушевались и в этот раз перед грозным соперником. «Динамо» с 73 очками занимает второе место в Западной Конференции. Счет в этом противостоянии открыли сочинцы на десятой минуте. Передачу Амира Гараева замкнул Даниил Сероух. Москвичи больше владели инициативой, но вратарь «Сочи» Сергей Иванов выручал команду, отразив 12 бросков в створ. К сожалению, в конце первого периода Сергей Иванов получил повреждение. Его в воротах сменил Евгений Волохин.

На 23-й минуте сравнял счет защитник «Динамо» Кирилл Адамчук. Спустя три минуты сочинские хоккеисты снова вышли вперед. Амир Гараев во второй раз ассистировал Даниилу Сероуху. На 36-й минуте снова отличился Сероух и забил третью шайбу в ворота московского клуба. На последних секундах второго отрезка встречи хозяева сократили отставание в счете. Антон Слепышев поразил ворота Евгения Волохина.

На 45-й минуте «динамовцы» восстановили паритет, когда забил Даниил Пыленков. Но последнее слово в матче сказали «леопарды». Даниил Сероух до конца третьего периода забросил еще две шайбы «Динамо» и оформил пента-трик. В итоге победа «Сочи» со счетом 5:3.

До Даниила Сероуха пента-трик оформляли в КХЛ всего один раз. Его автором 21 ноября 2008 года стал нынешний президент Лиги Алексей Морозов. В том матче он пять раз забил «Барысу».

Ранее сочинцы обыграли ЦСКА в столице. Игра закончилась со счетом 4:1. Это был юбилейный 200-й матч Сергея Зубова в качестве главного тренера «Сочи».

После 56 матчей в КХЛ сочинцы занимают 11 место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 21 февраля на выезде с «Торпедо».

Евгений Леонтьев