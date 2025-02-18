Тренер отметил юбилей победой

ХК «Сочи» в столице обыграл ЦСКА. Матч закончился со счетом 4:1. Сочинские хоккеисты четыре дня назад уже обыгрывали армейцев на родном льду. Сергей Зубов проводил в этот раз 200-й юбилейный матч в качестве главного тренера «Сочи».

Фото: ХК «Сочи»

В начале встречи сочинцы остались в меньшинстве после удаления Амира Гараева. Армейцы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Тем не менее счет в матче открыл ЦСКА. На 15-й минуте после передачи Никиты Нестерова шайбу забросил Павел Карнаухов. В первом периоде зрители наблюдали примерно равную игру. Сочинцы даже чаще бросали по воротам москвичей, но на первый перерыв ушли, уступая с минимальным счетом.

На 23-й минуте сочинские хоккеисты сравняли счет, воспользовавшись ошибкой в обороне хозяев. С передачи Даниила Сероуха забил Игорь Швырев. На 37-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве, когда двухминутное удаление получил канадец Джесси Грэм. Но спустя минуту Даниил Сероух в одиночку укатил в контратаку и вывел свою команду вперед.

В начале третьего периода армейцы прижали «леопардов» к их воротам. Работы у голкипера сочинцев Сергея Иванова было много, но он продолжал выручать своих партнеров. На 52-й минуте Джесси Грэм забил для своей команды третью шайбу. В конце встречи ЦСКА устроил финальный штурм, но точку в матче поставил ХК «Сочи». На последней минуте основного времени хозяева взяли тайм-аут, затем выпустили шестого полевого игрока. А сочинские хоккеисты заработали четвертый гол после точного броска Александра Хохлачева в пустые ворота. В итоге — победа «Сочи» со счетом 4:1. «Леопарды» доказали, что недавний успех в матче с ЦСКА не был случайным.

После 55 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «Сочи» встретится 19 февраля в Москве с «Динамо».

Евгений Леонтьев