СКР сообщил подробности инцидента со стрельбой с участием экс-заммэра Махачкалы

Дагестанское управление Следственного комитета России (СКР) сообщило новые подробности инцидента со стрельбой, после которого в розыск был объявлен бывший заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов.

Как сообщал «Ъ», Алибулат Магомедов, исполнявший в последнее время обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана, а также начальник отдела по Кировскому району Махачкала МБУ «Благоустройство» Сайпулакади Магомедов явились с повинной в полицию.

Уголовное дело, возбужденное в органах МВД по факту стрельбы 14 февраля, приняли к производству следователи следственного отдела по Ленинскому району Махачкалы республиканского управления СКР.

По версии следствия, Сайпулакади Магомедов и Алибулат Магомедов, находясь около дома 56 по проспекту Насрутдинова, в ходе возникшего конфликта с подрядчиками, строящими школу в Табасаранском районе республики, произвели выстрелы в четырех оппонентов, «причинив им множество огнестрельных ранений в различные части тела, в том числе проникающие в жизненно важные органы». Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Обвинение предъявлено пока только Сайпулакади Магомедову — по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (сговор общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юлия Рыбина, Махачкала