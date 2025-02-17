Бывший заммэра Махачкалы явился с повинной после инцидента со стрельбой

Исполняющий обязанности директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов явился с повинной в полицию, сообщили в пресс-службе МВД республики. 40-летний чиновник, занимавший в прошлом пост заместителя мэра Махачкалы, и его спутник были объявлены в розыск по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью четырех человек.

О случившемся инциденте сообщил в минувшую субботу, 15 февраля, минстрой Дагестана. Из сообщения министерства следовало, что господин Магомедов «стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия». Спустя полтора часа в республиканском МВД уточнили, что вместе с Алибулатом Магомедовым разыскивается и 35-летний Сайпулакади Магомедов.

По версии следствия, 14 февраля примерно в 21:05 подозреваемые в ходе возникшего скандала из оружия неустановленного образца произвели выстрелы в четырех жителей Махачкалы, после чего скрылись. Пострадавшие с множественными огнестрельными и травматическими ранениями в различные части тела были госпитализированы.

«Магомедов Сайпулакади и Магомедов Алибулат, объявленные в розыск по подозрению в совершении преступления, пришли в полицию,— сообщили сегодня, 17 февраля, в МВД Дагестана.— Помимо проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции МВД Дагестана вели переговоры и с близкими разыскиваемых мужчин. Посредством такого общения правоохранителям удалось убедить разыскиваемых в том, что явка с повинной — лучшее решение в сложившейся ситуации».

Юлия Рыбина, Махачкала