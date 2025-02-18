В Ростовскую область импортировали более 400 тонн табака

В феврале на территорию Ростовской области поступило более 427 тонн импортного табачного сырья, которое прибыло на склад временного хранения в г. Батайск. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продукция поступила из Бангладеша, Малави, Испании, Зимбабве, Мозамбика и Индии через Бельгию.

Все товары ввезены в соответствии с законодательством о карантине растений. После проверки Россельхознадзором продукция выпущена в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовскую область импортировано 90 тонн растительной продукции из Узбекистана.

Снежана Стодольская