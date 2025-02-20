В Тюменской области ведется строительство 12 школ и двух садиков

На территории Тюменской области сегодня на стадии строительства находится 12 школ и два детских сада, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Александра Моора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев и Александр Моор на открытии школы в поселке Московский

Фото: Правительство Тюменской области Владимир Якушев и Александр Моор на открытии школы в поселке Московский

Фото: Правительство Тюменской области

Он отметил, что количество детей, которые начнут обучение в школах в ближайшие годы, будет расти, а количество школ зависит не только от динамики роста числа детей, но и от темпов застройки. «Мы четко понимаем, сколько детей будет ходить в школу в ближайшие семь лет. Их количество станет только увеличиваться. Это в большей степени касается города Тюмени и Тюменского района. Еще две современные большие школы строятся в Тюменском районе — в поселке Винзили и селе Мальково»,— рассказал господин Моор.

Накануне губернатор и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на торжественной линейке открыли в поселке Московский Тюменского района образовательный комплекс, в состав которого входят средняя школа на 1,1 тыс. мест и садик 350 мест. Они осмотрели школьные помещения — учебные классы, информационный библиотечный центр, медиацентр, столовую, актовый, тренажерный, спортивные залы.

Напомним, в течение года в Тюменской области также планируют завершить строительство школ в поселке Першино, селах Большой Краснояр, Аксурка, Мальково и деревне Абаул, в Тюмени появятся школа и детский сад.

Ирина Пичурина