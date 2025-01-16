В Тюменской области в течение года завершат строительство 12 соцобъектов

В течение 2025 года в Тюменской области собираются закончить строительство 12 социальных объектов — в основном это школы, сообщили в Главном управлении строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Так, новые школы достроят в поселках Першино, Московский и Винзили, селах Большой Краснояр, Аксурка, Мальково и деревне Абаул. В Тюмени школа появится в микрорайоне Березняковский, в ЖК «Легенда парк» построят детский сад, на ул. Судоремонтная — крытый ледовый каток, также в городе строится стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы. Кроме того, в поселке Богандинский планируют завершить строительство филиала поликлиники областной больницы №19.

Всего до 2027 года включительно на территории Тюменской области предполагается возвести 22 соцобъекта.

Напомним, в течение 2024 года в регионе построили пять новых школ, а также детский сад и другие социальные объекты. Они появились деревне Овсянникова, поселке Першино, селах Большое Сорокино, Большой Карагай и Казанское, в Тюмени.

Ирина Пичурина