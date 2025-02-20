Сочинские спасатели помогли травмированной 62-летней туристке

В Сочи специалисты Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России помогли травмированной 62-летней туристке из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел в среду, 19 февраля. Вечером жительница Москвы гуляла по терренкуру в районе санатория «Правда», где оступилась и подвернула голеностопный сустав. Спасатели наложили фиксирующую шину на поврежденную ногу пострадавшей и транспортировали ее на носилках к дороге, где передали медицинским работникам скорой помощи для дальнейшего лечения.

В пресс-службе отметили, что это второе происшествие на сочинской «Тропе здоровья» с начала года. Несмотря на то что маршруты терренкура являются подготовленными и оборудованными для прогулок, они содержат участки с небольшими подъемами и спусками. Специалисты рекомендуют туристам выбирать закрытую спортивную обувь с хорошим сцеплением для безопасного передвижения по таким тропам.

«Ъ-Сочи» писал, что путешественница из Москвы упала во время спуска с горы Ахун в Сочи и травмировала ногу. Туристка получила растяжение связок.

Мария Удовик