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Туристка получила травму во время спуска с горы Ахун в Сочи

Спасатели транспортировали туристку из Московской области с травмой ноги из лесного массива Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

В воскресенье, 8 декабря, пострадавшая и ее муж прогуливались по тропе на горе Ахун к Агурскому ущелью. Во время спуска с горы туристка упала и травмировала ногу. Пострадавшей потребовалась помощь спасателей. Специалисты транспортировали приезжую на носилках. Жительницу Москвы передали медикам. По предварительным данным, туристка получила растяжение связок.

В выходные спасатели также помогли местным жителям, которые отправились на прогулку в Агурское ущелье и не смогли найти дорогу к селу Прогресс. В сумерках они свернули не в ту сторону. Заблудившиеся обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили сочинцев неподалеку от реки Агурчик. Специалисты вывели потерявшихся из леса.

Мария Удовик

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