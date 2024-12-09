Туристка получила травму во время спуска с горы Ахун в Сочи

Спасатели транспортировали туристку из Московской области с травмой ноги из лесного массива Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

В воскресенье, 8 декабря, пострадавшая и ее муж прогуливались по тропе на горе Ахун к Агурскому ущелью. Во время спуска с горы туристка упала и травмировала ногу. Пострадавшей потребовалась помощь спасателей. Специалисты транспортировали приезжую на носилках. Жительницу Москвы передали медикам. По предварительным данным, туристка получила растяжение связок.

В выходные спасатели также помогли местным жителям, которые отправились на прогулку в Агурское ущелье и не смогли найти дорогу к селу Прогресс. В сумерках они свернули не в ту сторону. Заблудившиеся обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили сочинцев неподалеку от реки Агурчик. Специалисты вывели потерявшихся из леса.

Мария Удовик