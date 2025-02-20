Проект о пенсиях детям, зачатым путем ЭКО после смерти отца, направлен на отзыв в кабмин

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект о выплате пенсии по потере кормильца детям, рожденным в результате ЭКО от умершего до процедуры отца. Текст законопроекта есть в распоряжении «РИА Новости».

11 февраля Конституционный суд (КС) вынес решение по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга. Она обращалась в Пенсионный фонд с просьбой назначить детям выплаты по факту потери кормильца, но получила отказ. Суд признал положения ст. 10 закона «О страховых пенсиях» несоответствующими Конституции (на нее ссылались суды общей юрисдикции, отказавшиеся пересматривать решение Пенсионного фонда о выплатах). Суд постановил, что дети, рожденные с помощью ЭКО от умершего отца, имеют право на выплату.

Подготовленный законопроект меняет ст. 11 закона и вносит в число получателей страховой пенсии по потере кормильца новую категорию — «детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования кормильца», рассказал господин Кутепов агентству.

«Эта своего рода квазикомпенсация отсутствия родительской заботы важна не только для содержания ребенка, но и для становления его личности»,— пояснил он.

В случае принятия документ может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закон не заметил потери отца».

Полина Мотызлевская