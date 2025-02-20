В мэрии рассказали о состоянии Суринского путепровода

В Ярославле Суринский путепровод на Юго-Западной окружной дороге находится в неисправном и ограниченно работоспособном состоянии, что пока не повлекло снижения грузоспособности. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Путепровод фактически является частью федеральной трассы М-8, но находится на балансе городских властей. В мэрии рассказали, что обследованием в 2022 году занимался «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений».

«По результатам обследования состояние сооружения оценено в 2 балла – "неудовлетворительное (неисправное, ограниченно работоспособное)". Дефекты и повреждения, снижающие грузоподъемность, отсутствуют. Эксплуатация под проектные нагрузки А11 и НК80 разрешена»,— рассказали в мэрии об итогах обследования.

Путепровод был построен в 1994 году. На нем регулярно проводят поддерживающий ремонт, но сооружению нужна реконструкция. Ранее мэр Ярославля сообщал, что работы могут обойтись в 2 млрд руб. Таких денег у города нет, поэтому власти Ярославля сейчас ищут возможность передать объект в областную собственность. На настоящий момент передаче мешает наличие на сооружении объектов, находящихся в собственности третьих лиц, — опор «Россетей».

Алла Чижова