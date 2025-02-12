В Ярославле нашли возможность для передачи Суринского путепровода

В Ярославле прорабатывают вопрос о передаче Суринского путепровода в региональную собственность после возмещения «Россетям» стоимости опор. Вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что город хочет передать Суринский путепровод области для проведения ремонта. Однако пока объект не передан, так как опоры по одной стороне путепровода принадлежат «Россетям». По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрия Сергеева, вопрос с передачей длится с 2022 года.

«У нас одним из условий для передачи является отсутствие имущества третьих лиц на этом объекте. Поэтому с мэрией Ярославля мы готовы встречаться, назначим отдельное совещание, так как вопрос никак не движется уже на протяжении года. И совместно с МРСК («Россети Центр» — «Ъ-Ярославль») проработаем вопрос именно передачи в муниципальную собственность этих опор с возмещением стоимости»,— прокомментировал господин Сергеев.

Алла Чижова