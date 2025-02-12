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В Тюменской области пройдет первый в России Термальный конгресс

В Тюменской области 18-19 февраля состоится первый в России Термальный конгресс, который объединит более 150 участников из разных регионов страны, сообщили в правительстве региона.

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Первый в России Термальный конгресс в Тюменской области

Первый в России Термальный конгресс в Тюменской области

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

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Первый в России Термальный конгресс в Тюменской области

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В рамках конгресса около 30 экспертов обсудят перспективы развития индустрии, изменения потребительского портрета путешественников, актуальные вызовы и тренды отрасли. Среди экспертов представители Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России.

«Это знаковое событие для всей туристической отрасли Тюменской области. Интерес к оздоровительному туризму стремительно растет»,— отметила директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Полина Щуцкая

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