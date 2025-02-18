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В Тюмени открылся Термальный конгресс

В Тюменской области начал работу Термальный конгресс, посвященный перспективам развития внутреннего туризма на термальных курортах, сообщили в правительстве области.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Губернатор Александр Моор отметил, что туристическая индустрия является одним из приоритетных направлений региональной Стратегии инвестиционного развития. Он подчеркнул, что посещаемость термальных объектов в регионе за последние пять лет выросла в полтора раза, превысив 1,4 млн гостей в 2024 году.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил уникальность туристического продукта, сформированного в Тюменской области, и растущий интерес иностранных туристов к региону. Всего более 20-ти термальных комплексов разного уровня предлагают свои услуги жителям и гостям региона.

«Развивая такое направление, как отдых на термальных источниках, мы не просто формируем и продвигаем туристический продукт. Мы говорим о долголетии, укреплении здоровья и здоровом образе жизни»,— отметил Александр Моор.

Термальный конгресс собрал более 200 представителей туристической отрасли, органов власти, экспертов и инвесторов и завершится 19 февраля.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Тюменской области планируется провести Термальный конгресс, в рамках которого около 30 экспертов обсудят перспективы развития индустрии. Он объединит более 150 участников из разных регионов страны.

Полина Щуцкая

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