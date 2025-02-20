ОЭЗ «Липецк» ищет подрядчика для строительства газовой инфраструктуры за 116 млн

Администрация особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» ищет подрядчика для завершения строительства газопровода высокого давления (1,2 МПа), газораспределительного пункта 1,2/06 МПа и газораспределительных сетей (давление 0,6 МПа). Согласно документам торгов, начальная цена контракта составляет 115,96 млн руб. Подведение итогов открытого конкурса намечено на 6 марта.

Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены до 20 декабря 2025 года. Гарантийный срок на результат работ устанавливается на пять лет.

В прошлом году ОЭЗ «Липецк» признана лучшей в России по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ. Его готовит Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. В марте 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ОЭЗ «Липецк» за счет включения новой территории в Липецке: там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. По данным на декабрь 2024 года, в ОЭЗ «Липецк» зарегистрировано 63 резидента, освоено и заявлено инвестиций на сумму 106 млрд руб., создано около 5,6 тыс. рабочих мест.

О проекте ОЭЗ в Тамбове читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Тамбов определился с зоной».

Мария Старикова