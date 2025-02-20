Пентагон перераспределит $50 млрд на реализацию идей Трампа

Министерство обороны США планирует скорректировать расходы на оборону в 2026 финансовом году на $50 млрд, сообщила пресс-служба ведомства. Деньги намерены перераспределить и направить на более эффективные программы, которые соответствуют политике новой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Как заявил исполняющий обязанности замминистра обороны Роберт Салесс, глава ведомства Пит Хегсет поручил провести обзор потенциальных сокращений оборонного бюджета. Предполагается, что эти средства составят 8% от бюджета программ, унаследованных от администрации экс-президента США Джо Байдена. Деньги будут перераспределены и направлены на проекты, соответствующие приоритетам президента США Дональда Трампа. Среди них Пентагон называет строительство ПРО «Железный купол» и обеспечение безопасности границ.

Газета The Washington Post писала, что глава Пентагона поручил разработать план по ежегодному сокращению бюджета ведомства на 8% в следующие пять лет. По информации WP, план представят к 24 февраля.

Подробнее о планах Пентагона — в материале «Американский мир закрыт на переучет».