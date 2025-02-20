Общественники ждут от мэрии честного опроса о возвращении названий улиц

Общественный совет при министерстве туризма Ярославской области надеется, что опрос жителей о возвращении исторических наименований улицам будет честным. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал член совета, директор по развитию группы компаний «Я-Туроператор» Виктор Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Напомним, в ответ на обращение совета мэрия пообещала провести опрос «по вопросам отношения жителей города Ярославля к возвращению улицам исторических наименований и готовности нести материальные и временные затраты, связанные с переименованием». Господин Куликов ответил, что такая формулировка опроса является некорректной.

«Общественный совет при минтуризма Ярославской области приветствует решение мэрии о проведении нового исследования мнения жителей и надеется, что оно пройдет на более честных, чем было это раньше, основаниях. До жителей и бизнеса Ярославля должны быть доведены сведения о всех возможных последствиях переименований и опровержение мифов о якобы существующих неудобствах»,— сказал Виктор Куликов.

Господин Куликов подчеркнул, что, например, внесение изменений в учредительные документы для юрлиц при изменении названия — это право, а не обязанность компании. Предложения совета включают также возвращения на улицы всех исторических названий, включая советские. Главной же целью является «повышение конкурентоспособности города».

«Все это должны понимать жители города перед принятием решения. Это нужно включить в техзадание, иначе это будет просто обычной манипуляцией»,— резюмировал член совета.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что при переименовании Ростова в Ростов Великий власти региона неоднократно подчеркивали, что никаких документов жителям менять не придется.

Антон Голицын