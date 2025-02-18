Губернатор предостерег жителей Ростова Великого от мошенников

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил жителей Ростова Великого о возможных мошенниках, которые захотят использовать факт переименования города в корыстных целях. Сообщение размещено у господина Евраева в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «О переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий». Глава региона сообщил, что сейчас все документы приводятся в соответствие с законом о переименовании.

«От жителей никаких переоформлений не потребуется. Заранее предостерегаю людей от возможных мошенников. Все изменения внесем на законодательном уровне. Никто из сотрудников администрации и других служб и ведомств звонить и по квартирам ходить не будет. Поэтому не сообщайте никаких личных данных и паролей»,— предупредил Михаил Евраев.

Алла Чижова