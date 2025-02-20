В аэропортах Сибири второй день подряд происходят задержки рейсов из-за метели

В четырех города Сибири задержаны авиарейсы в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Вылета ожидают более 850 человек, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В аэропорту Новокузнецка (Кузбасс) объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Nord Wings в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Вылета ждут более 400 пассажиров. В Кемерове также задержаны рейсы этих авиакомпаний в Москву и Сочи.

Из-за позднего прибытия воздушных судов в новосибирском аэропорту Толмачево задержаны рейсы «Аэрофлота» в Москву. Посадку ожидают более 250 человек. Кроме того, в Томске по аналогичной причине задержаны вылеты Red Wings и «Аэрофлота» в Екатеринбург и Москву.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне также произошли массовые задержки авиарейсов в аэропортах Новокузнецка и Новосибирска.

Александра Стрелкова