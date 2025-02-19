В городах Сибири произошли массовые задержки авиарейсов из-за метели
В нескольких городах Сибири произошли задержки авиарейсов. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в Барнауле объявлены задержки рейсов авиакомпании S7 «Россия», Nordwind Airlines в Москву и Санкт-Петербург. Вылета ожидает более 300 человек. В Абакане 53 пассажира ждут вылета борта S7 в Новосибирск.
Также в аэропорту Новокузнецка объявлена задержка рейсов RedWings, S7 и Nordwind в Москву, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск. Ожидают вылета более 500 пассажиров.
В Новосибирске отложены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Усть-Каменогорск и Новокузнецк. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав граждан.