СКР проведет проверку из-за нападения стаи собак на двух жительниц Майкопа

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на двух жительниц Майкопа. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно сообщениям из соцсетей, в феврале этого года в Майкопе собаки пытались укусить двух женщин. Отмечается, что меры для организации отлова безнадзорных животных не предпринимаются.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина