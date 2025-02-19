Наука 19.02.2025, 21:59 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Приволжский федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы МининаНижегородская область 2Вятский государственный университетКировская область 3Чувашский государственный университет имени И.Н. УльяноваЧувашская Республика 4Удмуртский государственный университетУдмуртская Республика 5Казанский государственный энергетический университетРеспублика Татарстан 6Кировский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКировская область 7Башкирский государственный аграрный университетРеспублика Башкортостан 8Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава РоссииОренбургская область 9Ижевская государственная медицинская академия Минздрава РоссииУдмуртская Республика 10Казанский государственный архитектурно-строительный университетРеспублика Татарстан Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.