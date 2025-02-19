Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Приволжский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы МининаНижегородская область
2Вятский государственный университетКировская область
3Чувашский государственный университет имени И.Н. УльяноваЧувашская Республика
4Удмуртский государственный университетУдмуртская Республика
5Казанский государственный энергетический университетРеспублика Татарстан
6Кировский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКировская область
7Башкирский государственный аграрный университетРеспублика Башкортостан
8Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава РоссииОренбургская область
9Ижевская государственная медицинская академия Минздрава РоссииУдмуртская Республика
10Казанский государственный архитектурно-строительный университетРеспублика Татарстан

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

Новости компаний Все