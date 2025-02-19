Участок трассы Адлер — Красная Поляна закрыли на ночь

Федеральную трассу А-149 Адлер — Красная Поляна перекрыли в ночь на 20 февраля для очистки вантового моста от снега и наледи. Ограничение движения действует с 21:00 19 февраля до 4:00 следующего дня на участке с 17-го по 31-й км автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи, автомобилистам следует заблаговременно планировать маршрут. Объезд организован через старое направление трассы А-149.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Хостинском районе курорта сошел оползень. На место происшествия прибыли сотрудники районной администрации и представители ресурсоснабжающих организаций.

Нурий Бзасежев